Marieke Fokker winnaar van “De Rooij” dames biljarttoernooi￼

Regio – Op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober werd het “De Rooij ” damesbiljart toernooi voor 10e keer georganiseerd. Er waren 15 dames die zich voor het toernooi hadden opgegeven. De dames waren in 3 poules gedeeld en speelde vrijdagavond 2 wedstrijden, waarbij duidelijk werd dat het wel heel spannend kon worden. Want er was voor bijna iedereen nog de kans om winnaar in de eigen poule te worden en ook de hoogste 2e van een poule mocht voor de beker spelen in de halve finale. Op zaterdag werden de resterende 2 wedstrijden in de poule gespeeld. Na zeer spannende wedstrijden waarbij niet vergeten mag worden dat ondanks de spanning de sfeer prima was, kwamen als nummer 1 in de poules Jeanette Habraken, Marieke Fokker en Els van Tol tevoorschijn. Monique Rosenberg, was de beste 2e van de 3 poules. Bij loting voor de halve finale werd Marieke de tegenstander van Jeanette en Monique mocht het opnemen tegen Els. Deze was in de halve finale meedogenloos en maakte haar caramboles in 11 beurten. Marieke won na 33 beurten van Jeanette. In de finale was Els niet tegen Marieke opgewassen, die haalde het mooie aantal van 21 caramboles in 1 beurt Els kon daar niet tegen op en was een uitstekende 2e. Al met al een heel gezellig toernooi met spannende wedstrijden.