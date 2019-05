Maria en Jan 40 jaar lid van de Sjoelclub

Aalsmeer – Aan het begin van de slotavond van Sjoelclub Aalsmeer zijn twee leden van de club door voorzitter Sjaak Siebeling in de bloemetjes gezet vanwege hun 40 jarige lidmaatschap. Maria Baggen en Jan Alderden komen al veertig jaar wekelijks naar de clubavond van de Sjoelclub. Nadat de beide jubilarissen uitgebreid gefeliciteerd waren, werd begonnen aan het fenomeen bingosjoelen de luxe. De enige echte bingo werd gescoord door Tim van Tiem. Hij scoorde 8 uit 8, dus de volle mep.

Prijsuitreiking

Na de bingo-strijd werd aangevangen met de prijsuitreiking van het afgelopen sjoelseizoen. Als eerste kwam de C-klasse aan de beurt. Met op de eerste plaats Wim van der Geestmet 306 punten, op twee Mahjan Yari met 297 punten en op drie Pieter de Liefde met 296 punten. In de B-klasse was Thijs Brozius de sterkste met 304 punten. De tweede plaats werd opgeëist door Kees Verbruggen met 294 punten en plaats drie was voor Wijnand Springin’tveld. De A-klasse was een prooi voor Mariëtte van der Vlugt met 258 punten. De tweede plaats voor Karin Dijkstra met 213 punten en op drie Theo van Leijden met 209 punten. Daarna de Hoofdklasse. Petra Houweling, de kersverse Nederlands Kampioene, werd kampioen met een puntentotaal waar niemand aan kon tippen, namelijk 344 punten. De tweede plaats werd door Albert Geleijn behaald met 328 punten en de derde plaats was voor Patrick Haring, hij sjoelde 326 punten bij elkaar.

Clubkampioenen

Daarna restte nog de huldiging van de clubkampioenen. Dit gaat puur op het sjoelgemiddelde wat deze competitie is behaald. Bij de dames was dit Petra Houweling, die voor de vijfde maal op rij, maar voor het eerst boven de 140 gemiddeld, namelijk 140,75 kampioen werd. Bij de heren was Patrick Haring ook voor de vijfde maal op rij, maar in totaal voor de zesde keer, clubkampioen met een gemiddelde van 143,98.

Zomersjoelen

Veel sjoelers uit Aalsmeer gaan zomersjoelen op verschillende locaties en op donderdag 5 september wordt bij Sjoelclub Aalsmeer weer gestart met het sjoelseizoen 2019-2020. Dit begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Kijk voor alle uitslagen en meer informatie op de website van Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.