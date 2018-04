Lovende woorden bij afscheid wethouders

Aalsmeer – Een lange rij, lovende woorden en veel cadeaus: Het officiële afscheid afgelopen donderdag 26 april van de AB-wethouders Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis in de burgerzaal van het gemeentehuis. Officieel, want zolang er nog geen nieuw college is, blijven de heren zich, net als de wethouders Ad Verburg en Robbert-Jan van Duijn zich inzetten voor Aalsmeer. “Maandag gaan we gewoon weer aan het werk”, zo zei Van der Hoeven in zijn afscheidsspeech.

Gertjan van der Hoeven is acht jaar wethouder geweest in Aalsmeer. Hij werd betiteld door burgemeester Nobel als daadkrachtig, altijd goed geïnformeerd, gedreven en veeleisend. “Een bijzonder prettige bestuurder met oog voor collega’s, die open staat voor kritiek en een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft.” Geroemd werd Gertjan van der Hoeven vooral voor zijn inzet voor de jeugdzorg en voor de minder-validen in de gemeente. Heel bevlogen is hij in deze portefeuille gestapt, was kritisch, soms een tikkeltje bemoeizuchtig (zo werd gezegd), maar hij heeft veel goeds bereikt. De jongeren en minder-validen hebben echt zijn hart gestolen. Zo stond op het podium een boeket van papieren bloemen, gemaakt door een groep bewoners van Ons Tweede Thuis. Gertjan van der Hoeven gaf aan hier bijzonder blij mee te zijn. En op zijn verzoek werden de bezoekers tijdens de receptie voorzien van hapjes en drankjes door bewoners van Ons Tweede Thuis.

“Veel gedaan en veel bereikt”

Het zal daarom niemand verbazen als de wethouder zijn carrière voort gaat zetten in de jeugd- of gehandicaptenzorg. Natuurlijk is de jeugd(zorg) niet het enige waar hij zich hard voor heeft gemaakt en zorg op maat is niet het enige wat hij heeft bereikt. “Je hebt veel gedaan en veel bereikt”, zo zei burgemeester Nobel. Hij noemde het woonarkendossier om illegale bewoning aan te pakken (“vergt lef”), het acualiseren van alle bestemmings-plannen (de oudste dateerde uit 1949), de fusie van de voetbalclubs en de bouw van het nieuwe sportcomplex voor FC Aalsmeer, de verbouwing van het zwembad en de realisatie van de vierde sporthal, de komst van het cultuurpunt, het omtoveren van De Oude Veiling tot huiskamer van Aalsmeer en binnenkort gaat de eerste paal de grond in voor de brede school Triade.

Prachtig beroep

In zijn afscheidsspeech zei Gertjan van der Hoeven het wethouderschap een prachtig beroep te hebben gevonden en eigenlijk was hij er nog niet klaar mee, “maar je bent hier nooit klaar mee.” Met gepaste trots kijkt hij terug op deze periode van acht jaar besturen. In zijn speech bedankte hij zijn vrouw Marianne, zijn kinderen Floor en Stijn en zijn verdere familie en vrienden voor de jaren van steun. Hij maakte enigszins zijn excuus voor de vele avonden waar slechts in een uur tijd gekookt en gegeten moest worden, omdat weer een vergadering wachtte. De tijd voor het gezin komt er nu zeker wel, dat beloofde hij. “Het was acht jaar hard werken, maar we hebben ook veel gelachen. Het was een eer om voor deze fantastische gemeente te mogen werken.” Het leverde hem een minutenlang applaus op.

Toegankelijk en eigenzinnig

Als cadeau uit handen van burgemeester Nobel kreeg Gertjan van der Hoeven een prachtig schilderij van de watertoren. Ook scheidend wethouder Jop Kluis werd getrakteerd op een afdruk van Aalsmeers trots. Hij kreeg een beeldje van de watertoren. Jop Kluis is vier jaar wethouder geweest. Hij kreeg eveneens een persoonlijk bedankje van de burgemeester. Nobel noemde Jop Kluis en man die niet van poespas houdt, vriendelijk en toegankelijk is, gevoel voor humor heeft en een tik(je) eigenzinnig is. “Een frisse wind tussen de al ervaren wethouders met veel betrokkenheid bij de natuur en recreatie. Jouw stokpaardje is toch wel de komst van de varende boswachter, maar ook de goede samenwerking met instanties en bedrijven in deze branche, de komst van de recreatiekalender, de lancering van de website Visit Aalsmeer, je enorme inzet voor de Drechtdoorsteek, waar je van overtuigd bent dat deze er komt, en natuurlijk Fort Kudelstaart.”

Bijzonder en leerzaam

Ook is Jop Kluis betrokken geweest bij de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en het energie-uitwisselingsproject in de Hornmeer. “Loyaal, met een eigen stijl en een bloemrijk taalgebruik”, besloot Nobel. “De enige molenaar die ook wethouder is.” Jop Kluis noemde zijn vierjarig wethoudersschap een bijzondere en leerzame periode. “Het is de mooiste (honden)baan die er is.” Moeite had hij wel enigszins met zijn verkregen voorbeeldfunctie, van ‘gewoon’ Jop naar wethouder. Het beheer van de Westeinderplassen en de promotie van Aalsmeer stonden boven aan op zijn lijstje en op deze ‘klussen’ kijkt hij tevreden terug. Hij was ook zo eerlijk om te zeggen dat niet alles gelukt is in zijn periode. Hij noemde de sloopzone die er nog altijd verpauperd bij ligt en het niet gelukte plan van anders afval inzamelen.

Hij bedankte tot slot zijn familie, vrienden en alle gemeentelijke medewerkers en sloot af met de ‘boodschap’ dat alle grappen over ambtenaren loei-slecht zijn. “Ik weet daar nu alles van, ze werken loei-hard.” Ook Jop Kluis kreeg als dank een luid applaus. Na het officiële gedeelte volgde nog een uurtje van gezellig napraten en (nog steeds) handen schudden en cadeaus in ontvangst nemen. Bedankt Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis voor jullie grote inzet voor het mooie Aalsmeer!