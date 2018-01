Loos brandalarm bij De Vries Scheepsbouw

Aalsmeer – Zondag 14 januari rond kwart voor vijf in de middag werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een brand bij De Vries Scheepsbouw aan de Oosteinderweg. Er was een melding binnen gekomen dat er vlammen uit het dak zouden komen. De Brandweer is direct met groot materieel uitgerukt.

Ter plaatse bleek het een loos alarm te betreffen. De rook uit de schoorsteen in combinatie met de ondergaande zon had de indruk gewekt dat het pand in brand stond.

Voor niets ter plaatse, maar uiteraard blijft de Brandweer, en ook de politie overigens, blij met alerte inwoners. Samen werken aan een veilig Aalsmeer!

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer