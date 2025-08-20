Lokale bijeenkomsten tegen digitale oplichting

De Ronde Venen – Digitale oplichting is aan een opmars bezig. Dagelijks vallen in Nederland ruim zesduizend mensen ten prooi aan online fraude. Niet alleen ouderen worden getroffen, ook jongeren raken steeds vaker verstrikt in de slimme trucs van internetcriminelen. Gemeente De Ronde Venen organiseert in het kader van voornoemde in samenwerking met de buurtkamer van Samens en de bibliotheek twee bijeenkomsten om inwoners te helpen zich hiertegen te wapenen.

Oplichters worden steeds inventiever. Ze sturen nepmails uit naam van banken of overheidsinstanties, doen zich via WhatsApp voor als een familielid in nood, bellen als ‘helpdeskmedewerker’ of lokken mensen naar valse webwinkels. Ook babbeltrucs en malafide klusjesmannen blijven een risico, vooral voor kwetsbare groepen.

Praktische tips

Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers praktische tips om online veilig te blijven. Er worden voorbeelden besproken van veelvoorkomende oplichtingspraktijken en er is aandacht voor de psychologische tactieken die oplichters inzetten. De wijkagent is aanwezig om ervaringen uit de praktijk te delen en advies te geven.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 september van 14.00 tot 16.00 uur in Angstelborch aan het Dorpszicht in Abcoude. De tweede volgt op maandag 6 oktober van 15.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek aan de Van der Haarlaan in Mijdrecht. Aanmelden kan kosteloos via een e-mail naar gemeente@derondevenen.nl of door de naam op de aanmeldlijst in de buurtkamer te zetten.

Op de foto: Bijeenkomsten in Abcoude en Mijdrecht tegen digitale oplichting. Foto: aangeleverd.