‘Loeidruk’ in horeca tijdens de laatste werkdag

Aalsmeer – Het was dinsdag 30 december weer de laatste werkdag in (alleen) Aalsmeer en Kudelstaart en dit inmiddels traditionele ‘dorpsfeest’ wordt gevierd met gezellig een drankje halen met elkaar bij een horecagelegenheid. De laatste werkdag is oorspronkelijk ontstaan binnen de bloemenveiling om een officieel tintje te geven aan de laatste ronde van de veilingklok. Inmiddels is dit samenzijn niet meer weg te denken en worden lange rijen bij de horeca als ‘gewoon’ ervaren.

Vanaf rond twee à drie uur in de middag komt het spektakel op gang en is het op de wegen en paden een wirwar van fietsers die uit diverse wijken naar de horeca rijden, gecombineerd met wandelaars die gekozen hebben om te voet op stap te gaan. Wellicht omdat ze bang zijn hun fietsen niet meer terug te kunnen vinden, want deze worden in de nabijheid van de horecazaken dicht bij elkaar gestald. De auto laten nagenoeg alle laatste werkdag bezoekers thuis. Zoeken naar een parkeerplek valt veelal niet mee en het is wel zo veilig!

In een aantal horecazaken wordt het ‘dorpsfeest’ opgeluisterd met optredens. Zo zorgde Dennis de zingende DJ voor extra gezelligheid bij Café Sportzicht en liet Danscafé de Praam de bezoekers genieten van de muziek van dj Milla More. Café Vleghaar had voor het eerst dit jaar geen extra tent bij haar horeca en maande de (vaste) bezoekers om vooral op tijd te komen. Vol is vol en de verwachting was dat het weer ‘loeidruk’ ging worden. Deze verwachting kwam uit, het werd druk, heel druk, ook bij De Praam, Joppe, Sportzicht en Op de Hoek en wachten om toegang te krijgen bij onder andere De Oude Veiling. The Beach pakte deze laatste werkdag zelfs uit met twee feestjes. Voor 18+ een dansfestijn met de dj’s Alex, Anthony Ramdjas en trompettist Jeffrey Parmentier. Feest twee was voor bezoekers vanaf 40 jaar en zij werden getrakteerd op heerlijke dance-classics door Kees Markman en Marcel Wilkes. In beide zalen was het ‘volle bak’!

Wat een leuke gekkigheid toch ieder jaar. In Aalsmeer en Kudelstaart weten de inwoners wat feesten is en wat een feestje waard is en één daarvan is de laatste werkdag vieren!

Foto: Binnen in de horecazaken ‘loeidruk’ met bezoekers, buiten en wirwar van fietsen. Foto: Redactie

