‘Live aan de Amstel’ viert liefde met ‘Love, Disco en Duets’

Uithoorn – Bij ‘Live aan de Amstel’ staat zondag 15 februari van 15.30 tot 18.00 uur volledig in het teken van de liefde, ‘Love, Disco en Duets’. Tijdens deze muzikale middag in Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn, verzorgt zangeres, presentatrice en singer‑songwriter Shyla Zoet samen met haar band en diverse gastartiesten een sfeervol programma vol lovesongs, pop, disco en verrassende duetten. Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje en drankje genieten van een warme, afwisselende liveshow. Naast de vaste band, bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman, Jeroen Molenaar en Marcus Olgers, treden drie speciale gasten op: zangeres Sarah Fairfield, gitarist Patrick Drabe en jong talent VanSam en Charlie Villani.

Sarah Fairfield

Sarah Fairfield, het alter ego van zangeres Anneloes Verveld, geldt als een van de meest veelzijdige vocalisten van Nederland. Ze studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam en won onder meer de Stichting Jazz Talent-prijs en de Ann Burton Award. Fairfield stond jarenlang in het theater met haar eigen liveband en trad op met het Metropole Orkest. Haar muziek werd gebruikt in nationale tv‑programma’s en internationale series zoals ‘The Fosters’. De afgelopen jaren toerde zij met haar voorstelling ‘Contact!’ en werkt ze aan nieuwe eigen muziek.

Extra muzikale dimensie

De ervaren gitarist Patrick Drabe speelde met talloze nationale en internationale artiesten. Als producer werkte hij onder meer samen met Rob de Nijs, Lee Towers, Willeke Alberti, The Blue Diamonds en George McCrae. Tijdens ‘Live aan de Amstel’ zorgt hij voor een extra muzikale dimensie met zijn herkenbare sound.

Gastvrouw en zangeres Shyla Zoet is het warme middelpunt van de middag. Met haar krachtige stem en brede repertoire – van jazz en pop tot soul en eigen werk – weet zij het publiek moeiteloos te verbinden. Naast haar optredens is Zoet actief als muziekdocente in Uithoorn, waar zij zang- en pianolessen verzorgt. Haar eigen muziek is te beluisteren via alle grote streamingdiensten. Shyla’s persoonlijke manier van presenteren en haar liefde voor muziek maken haar een onmisbare factor binnen ‘Live aan de Amstel’. Elke editie staat garant voor een toegankelijke, energieke en muzikale middag.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.liveaandeamstel.nl. De entree is 10 euro, online 10% korting. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

Op de foto: ‘Live aan de Amstel’ viert zondag de liefde met ‘Love, Disco en Duets’. Foto: aangeleverd.