Lionsclub Vinkeveen en Waverveen stopt

De Ronde Venen – Na bijna 50 jaar actief te zijn geweest in De Ronde Venen en ver daarbuiten is Lionsclub Vinkeveen en Waverveen nu officieel opgeheven. Wat voor veel organisaties geldt, is het tegenwoordig zeer lastig om vrijwilligers te vinden die tijd kunnen en willen vrijmaken voor de ondersteuning van goede doelen. Met nog slechts zes actieve leden is het niet meer mogelijk om de vele jaarlijkse activiteiten voor werving van sponsorgelden te organiseren zoals onder meer de Amuse Rondvaart op de Vinkeveense Plassen en het inzamelen van DE-punten voor koffie voor de lokale Voedselbank. Verder heeft de club ook decennialang de Koninginnedag activiteiten georganiseerd, de plantenmarkt opgezet en meegeholpen op de kerstmarkt in Maria-Oord. Zoveel mooie goede initiatieven in de gemeente konden hierdoor ondersteund worden, zoals recentelijk de Stichting Jongeren Actief die kinderen uit minder bedeelde gezinnen in onze gemeente de kans geeft te sporten en zwemlessen te volgen of door het uitdelen van kerstpakketten aan deze inwoners.

Unaniem werd besloten om de allerlaatste donatie van 11.500 euro te schenken aan Het Johannes Hospitium in Wilnis. De zeer waardevolle ondersteuning die daar door zovele vrijwilligers wordt gegeven is geheel in lijn met het Lion’s motto ‘We Serve’. Op een mooie zonnige dag kon de donatie in ontvangst genomen worden door Mits Winnik, coördinator algemeen. Dankzij de gulle donatie van de Lionsclub Vinkeveen kan het Johannes Hospitium De Ronde Venen investeren in een nieuwe tillift. Dit onmisbare hulpmiddel maakt het mogelijk om bewoners veilig en comfortabel te verplaatsen en ontlast tegelijkertijd de zorgverleners. Het hospice in Wilnis biedt mensen in hun laatste levensfase een warme, huiselijke omgeving met 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg. Persoonlijke aandacht staat centraal en hulpmiddelen zoals een tillift zijn essentieel om die hoogwaardige zorg te kunnen bieden. Sinds januari 2025 is de financiering voor high-care hospices veranderd, waardoor zij dit soort voorzieningen zelf moeten bekostigen. “Juist daarom zijn we extra dankbaar voor steun als deze. Het maakt dagelijks een groot verschil voor onze bewoners en hun naasten”, laat een woordvoerder weten.

Op de foto: Mits Winnik, coördinator algemeen Johannes Hospitium neemt de donatie in ontvangst van Margit de Koning, Leo van Neutegem en Jan Steenbeek namens Lionsclub Vinkeveen en Waverveen. Foto: aangeleverd.