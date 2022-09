Lionsclub Ophelia zoekt goede doelen

Aalsmeer – Lionsclub Aalsmeer Ophelia ondersteunt jaarlijks meerdere goede doelen. Zo waren vorig jaar Scouting Tiflo en Stichting de Binding de doelen die een financiële bijdrage hebben ontvangen. De Tiflo heeft hiervan onder meer een nieuwe buitenboord motor gekocht voor het NaWaKa kamp. De Binding heeft sinds deze zomer een prachtig springkussen, wat wordt gebruikt tijdens de kindervakantieweken.

Voor het clubjaar van 2022-2023 is er nog ruimte voor één of meerdere goede doelen. Heeft of kent u een goed doel wat voldoet aan onderstaande criteria? Neem dan contact op via https://www.lionsclubaalsmeerophelia.nl/contact.

Graag ontvangt de Lionsclub de inzendingen uiterlijk 15 oktober. Daarna gaan de doelen binnen de club met elkaar besproken worden en wordt een selectie gemaakt. Vanzelfsprekend ontvangen de geselecteerden bericht.

Criteria: Het doel moet bij voorkeur in de regio Aalsmeer liggen, of opgezet zijn door mensen uit de regio; is bij voorkeur kleinschalig; heeft bij voorkeur betrekking op vrouwen en kinderen; heeft geen commerciële doelstelling; moet in financiële zin controleerbaar zijn en de ontvanger van de donatie verzorgt informatie en terugkoppeling over de besteding van de donatie.

Lionsclub Aalsmeer Ophelia hoopt op veel mooie inzendingen, waar de leden zich het komend clubjaar voor kunnen inzetten.

Foto: Uitreiking cheques vorig jaar aan De Binding en scouting Tiflo door leden van Lionsclub Ophelia.