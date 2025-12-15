Linten- en hartjesactie voor Hart voor Kanker

Aalsmeer – Op Wereldkankerdag, 4 februari, gaat in Aalsmeer weer aandacht gegeven worden aan alle mensen in Aalsmeer en Kudelstaart, die met kanker te maken hebben of hebben gehad. Van 26 januari tot 9 februari worden in het Raadhuis, net als vorig jaar, paarse linten opgehangen. Deze linten staan voor dierbare personen die kanker hebben, kanker hebben gehad of zijn overleden aan kanker. Dat kunnen mensen zijn uit Aalsmeer of Kudelstaart, maar dat hoeft niet.

Aan de linten komen hartjes die iedereen kan versieren met een tekst en/of tekening. Zo worden ieders dierbare(n) gesteund en herdacht. Meerdere mensen kunnen voor dezelfde persoon hartjes maken. Dan komen er meer aan het lint te hangen. Er kunnen ook hartjes gemaakt worden om onbekende mensen te steunen. Op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart, waaronder het Raadhuis, bibliotheken, dorps- en buurthuizen en sommige kerken staan lila tijdschriftenhouders waar informatie en de hartjes te vinden zijn. Deze dienen voor 15 januari ingeleverd te worden.

Net als vorig jaar zijn er tijdelijk vrijwilligers nodig voor deze actie. Aanmelden bij het team Hart voor Kanker team Aalsmeer kan per e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl. Voor vragen of informatie kan gebeld worden naar: 06-16934773.

Foto: De linten voor Hart voor Kanker in het Raadhuis in 2025 (aangeleverd).