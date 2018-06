Limonade en koekjes van SPIE voor Voedselbank

Aalsmeer – Tijdens de 14e Junior Pramenrace afgelopen zaterdag 16 juni, gevaren in en om Aalsmeer, stonden voor de deelnemers onderweg allerlei spelletjes klaar en moesten de jongens en meisjes diverse opdrachten uitvoeren.

De opdracht bij de IJzerenbrug was lever een fles limonade en een pak schoolkoekjes in voor de kinderen van de Voedselbank in Aalsmeer. Aan deze opdracht is goed gehoor gegeven. De teams gaven graag aan ‘Robin Hood’. Maar liefst twee dozen vol met limonade en koekjes zijn naar de Voedselbank gebracht. De Stichting Pramenrace in Ere (SPIE) wil zo ook de kinderen van de Voedselbank laten genieten van dit geweldige evenement voor jeugdige inwoners.

Foto: Gerard en Jacqueline van der Velden. Zij staan al jaren op de post de IJzerenbrug en hadden zich speciaal voor de kinderen verkleed als Robin Hood.