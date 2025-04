Lieke bakt voor KiKa

De Kwakel – De maand maart stond in het teken van ‘Bakken voor KiKa’. Door koekjes te bakken en te verkopen, kon men meehelpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Bij de inschrijving ontving je van KiKa een exclusief bak- en activiteitenpakket met een pak koekjesmix, vrolijke sprinkels en uitsteekvormpjes. Zo kon je direct aan de slag, maar je mocht er ook je eigen creatieve draai aan geven.

Lieke bakt er flink op los

Lieke van der Meer uit De Kwakel had daar wel zin in en zij bakte er flink op los. De koekjes waren waarschijnlijk van heerlijke kwaliteit, want ze werden massaal verkocht. Voor slechts 2 euro kon je een zak koekjes van Lieke kopen. Zij heeft uiteindelijk een bedrag van 915 euro opgehaald voor KiKa. Dat was veel meer dan zij zelf waarschijnlijk had verwacht, want haar streefbedrag stond op 50 euro.

KiKa is een goed doel

Waarom ze meedeed aan ‘Bakken voor KiKa’ verklaart ze kinderlijk eenvoudig: “Omdat het voor een goed doel was en ik bakken heel leuk vind.” Op basisschool De Zon had ze al eens aan een sponsorloop meegedaan ten bate van KiKa en daardoor wist zij wat KiKa allemaal voor goed werk doet voor kinderen die kanker hebben. Gelukkig kent zij geen kinderen in haar omgeving die deze verschrikkelijke ziekte hebben. Zij hoopt dat er met al het geld dat met deze actie is opgehaald nog meer onderzoek en medicijnen komen om de kans dat kinderen met kanker weer genezen te vergroten.

Geheim recept

Lieke heeft haar best gedaan om heerlijke zelfgemaakte koekjes te bakken om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Het waren koekjes in de vorm van de KiKa-letters en diverse andere vormen. Zij wil haar recept niet verklappen, want dat is háár geheimpje. Op de vraag hoeveel koekjes zij in totaal gebakken had, moest zij eerlijk bekennen dat zij ze niet had geteld. “Maar het zijn zeker rond de 2000 stuks.” Lieke is alle mensen die koekjes bij haar gekocht hebben heel dankbaar. Er was zelfs een persoon die haar met 100 euro heeft gesponsord voor KiKa.

Op de vraag of zij misschien wel een ‘Liekje’s koekjesbakkerij’ in De Kwakel wil beginnen, gaf zij aan dat zij dat wel heel graag zou willen, maar dat zij niet weet vanaf welke leeftijd je een koekjesbakkerij mag hebben. Als dat niet gaat lukken, belooft zij in elk geval volgend jaar weer te gaan bakken voor KiKa. Nu is zij wel even gestopt met bakken en de koekjes zijn ook niet meer te koop, maar mensen kunnen nog geld doneren tot eind april via de QR-code.

Lieke bakte er flink op los. Foto: Peter Pos.

Scan de QR-code.