Lichtjes kijken en letters zoeken bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Nog tot en met zondag 26 december kan genoten worden van de lichtjeswandeling rond Boerenvreugd in de Hornmeer. Er zijn verlichte kerstitems op het terrein van de kinderboerderij geplaatst die vanaf het wandelpad goed te zien zijn. Er is een sfeervolle kerststal, de sneeuwpoppen staan weer in hun winterlandschap en de hertjes ‘dartelen’ in de wei.

De lichtjes gaan aan zodra het donker wordt, er is dus geen start- of eindtijd. De route start bij de hoofdingang aan de Beethovenlaan. Voor de kinderen is er nog iets extra’s. Bij ieder kerstitem staat een letter en alle letters samen vormen een woord. Lever de wandelkaartjes (downloaden via de facebook-pagina van de kinderboerderij of via www.boerenvreugd.nl) en maak kans op een leuke prijs. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, een donatie wordt wel op prijs gesteld. PS: Neem naast de wandelkaart en een pen ook een lampje mee!

Foto’s: www.kicksfotos.nl.