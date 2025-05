Lezing over biodiversiteit: rijkdom dichtbij huis

Wilnis – In De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 2a in Wilnis vindt dinsdag 3 juni een lezing plaats over biodiversiteit onder de titel Rijkdom in je achtertuin. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Voor bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd. Aanmelden is niet nodig.

De lezing wordt verzorgd door Frans van Bussel, een ervaren natuuronderzoeker. Hij heeft zijn leven gewijd aan het bestuderen van flora en fauna en was onder meer werkzaam bij het Natuurmuseum Groningen en als directeur van het NMC Zeist, een regionaal centrum voor natuur- en milieucommunicatie. Daarnaast gaf hij les in natuuronderwijs aan de Pabo en verzorgt hij nog altijd cursussen en lezingen over vogels en andere natuuronderwerpen.

Tijdens de lezing staat de rijkdom van de natuur in de directe leefomgeving centraal. Zelfs een kleine tuin kan, met enige aandacht en inzet, veranderen in een waar paradijs voor planten en dieren. De sleutel ligt in het begrijpen van de onderlinge relaties tussen soorten en het ondersteunen van deze natuurlijke samenwerking. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen omgeving wordt duidelijk hoe planten, paddenstoelen, bloemen, bijen, vlinders, vogels en struiken elkaar beïnvloeden – soms versterkend, soms belemmerend. De lezing biedt een inkijk in de fascinerende wereld van ecologische interacties, waarin planten ingenieuze technieken gebruiken om insecten aan te trekken die essentieel zijn voor hun voortplanting.

De samenhang binnen ecosystemen blijkt kwetsbaar: het wegvallen van één schakel kan het hele systeem ontwrichten. Juist daarom is het behoud van soortenrijkdom – bio-diversiteit – van levensbelang. En dat begint dicht bij huis. De lezing laat zien hoe biodiversiteit beleefd kan worden in de eigen tuin of buurt en biedt praktische handvatten om deze te bevorderen.

Op de foto: Rijkdom in je achtertuin. Foto: aangeleverd.