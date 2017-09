Let op: intensieve handhaving blauwe zone Mijdrecht

Mijdrecht – Vanaf volgende week gaat de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met politie en de Buitengewone Opsporingsambtenaren weer intensiever handhaven op foutparkeren in de blauwe zone in Mijdrecht. Hiermee wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat het parkeren tijdens winkeltijden primair voor bezoekers is bedoeld en niet voor andere doelgroepen, zoals personeel en bewoners zonder parkeerontheffing.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid en laat met deze aanpak zien deze verantwoordelijkheid te nemen. Met ondernemers in het centrum van Mijdrecht is gesproken over de gezamenlijke inspanningsverplichting en mogelijke acties van gemeente en ondernemers om parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar te houden voor bezoekers aan het centrum.

Een van de besproken onderwerpen is dat het centrum bedoeld is voor kortparkeren. Werkgevers in het centrum, inclusief de gemeente, hebben met medewerkers besproken dat het centrum bedoeld is voor kortparkeren. Voor langparkeren is de parkeerplaats langs de Rondweg de aangewezen plek. Hopelijk gaat het winkelpersoneel nu niet in de woonwijken parkeren, dat is voor veel bewoners ook vaak een enorme ergenis.