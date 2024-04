De Ronde Venen – Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun dak. Maar soms is het eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen of is er te weinig ruimte op het eigen dak. De coöperatie Zon op De Ronde Venen biedt dan een mogelijkheid om toch (meer) groene energie op te wekken middels zonnepanelen op een ander dak.

Zon op De Ronde Venen ontzorgt de inwoners door de zonnedaken te realiseren. De coöperatie is geen commerciële instelling; het is een burgerinitiatief bestuurd door vrijwilligers, gekozen door de leden. Alle inwoners van de gemeente kunnen lid worden. Zo kun je als inwoner in De Ronde Venen samen werken aan de lokale energietransitie. Én daarvan profiteren. Iedereen die woont in De Ronde Venen kan meedoen. Het maakt niet uit in wat voor huis je woont of hoeveel geld je hebt.

Dit jaar zal de coöperatie twee nieuwe projecten opleveren, beide op daken van boerderijen. Eén project van 216 zonnepanelen op de Burgemeester Padmosweg in Wilnis en één nieuw project bij een boerderij aan Kanaaldijk West in Abcoude. Hier worden circa 250 zonnepanelen op het dak gelegd.

Groen

Op deze manier heeft de coöperatie al meer dan 1 Gigawatt (1 miljoen Kilowattuur) groene energie opgewekt. De ambitie van de gemeente is 30 Gigawattuur duurzaam opgewekte energie per jaar. Nog een lange weg te gaan. Zon op De Ronde Venen draagt hieraan bij door flink in te zetten op het realiseren van nieuwe projecten.

De coöperatie is op zoek naar grote daken in de gemeente om meer zon-op-dak-projecten te realiseren. Bijvoorbeeld daken van scholen, zwembaden, buurthuizen of boerderijen. Hoe meer daken met zonnepanelen, hoe meer groene stroom je opwekt in de gemeente. Via de website zonopderondevenen.nl kunnen suggesties doorgegeven worden. Via dezelfde website kunnen inwoners in De Ronde Venen zich aanmelden om mee te doen met een nieuw project. Je kunt al meedoen vanaf €100,-.