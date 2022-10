Let op: Flinke stijging van diefstallen fietsen!

Aalsmeer – Sinds begin deze week staat voor het raadhuis op het Raadhuisplein het matrix-bord van de politie waarop gewaarschuwd wordt voor diefstal van fietsen. De laatste maanden worden in het centrum opvallend veel fietsen gestolen. Vooral elektrische fietsen zijn het doelwit van, zo wordt gedacht, een groep rondrijdende dieven. De fietsen worden namelijk in de meeste gevallen slechts kort neergezet bij een winkel en zijn bij terugkomst verdwenen.

De fietsen worden door de eigenaars met het bijbehorende kettingslot vastgezet aan een rek of paal, maar dit is niet genoeg, aldus de politie. “Uit de aangiftes blijkt dat de fietsen wel goed op slot stonden middels het ringslot en vaak ook met bij het ringslot horende kettingslot dat in het ringslot gestoken kan worden. Echter, er zijn sleutels (lopers) in omloop die deze sloten in één keer open krijgen”, legt de politie uit. Aangeraden wordt om een kettingslot om de fiets te doen met een andere sleutel dan die nodig is voor het ringslot en de fiets hiermee aan een vaststaand object te bevestigen. “Dat maakt het een stuk minder makkelijk om de fiets weg te nemen met een loper”, aldus de politie.

Er loopt een onderzoek en er is extra controle om de daders van deze diefstallen op te sporen en aan te houden. Ziet u/jij iets verdachts of bent u/jij getuige van een fietsendiefstal? Bel dan direct 112. Wie meer informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.