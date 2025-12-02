Legmeervogels klimt naar vijfde plek

Uithoorn – Legmeervogels beleefde een sterke novembermaand in de eerste klasse B. De ploeg van trainer Jack Honsbeek boekte drie opeenvolgende overwinningen en stijgt daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst.

De reeks begon 15 november met een moeizame 2-1 thuiszege tegen het degradatiegevoelige Den Hoorn. Een week later, op 22 november, volgde opnieuw een 2-1 overwinning, ditmaal uit bij Sportclub Monster. Het hoogtepunt kwam afgelopen zaterdag 29 november toen Legmeervogels in eigen huis overtuigend afrekende met RCL, de nummer twee van de competitie: 3-0.

Met deze resultaten heeft Legmeervogels de aansluiting met de subtop gevonden. Er rest nog een competitiewedstrijd in 2025. Komende zaterdag wacht een zware uitbeurt tegen koploper Alphense Boys. Daarna volgt 13 december een duel in de KNVB-beker tegen CSW op sportpark Randhoorn.

Stroeve start

De confrontatie met RCL begon stroef voor Legmeervogels. De bezoekers hadden veel balbezit en creëerden enkele kansen, maar doelman Darrin de Meza hield zijn ploeg met knappe reddingen op de been. Het spel van Legmeervogels oogde rommelig en gehaast, waardoor balbezit vaak snel verloren ging. Toch was het de thuisploeg die de score opende. Na een slimme pass van Derk Streefkerk ontsnapte Dion Reuvekamp aan zijn directe tegenstanders en schoot fraai raak: 1-0. RCL nam daarna opnieuw het initiatief, maar bleef onzorgvuldig in de afronding. Vlak voor rust sloeg Legmeervogels opnieuw toe. Uit een corner volleerde Kenneth van der Nolk van Gogh de bal schitterend in de kruising: 2-0.

Sterk verdedigend blok

Na de pauze bleef het spelbeeld hetzelfde: RCL domineerde in balbezit, maar vond geen gaatje in de hechte defensie van Legmeervogels. Het duo Van der Nolk van Gogh en Rick Berrevoet stond als een huis, gesteund door een hardwerkend middenveld met Jasper Burgers en Robin Wakkers. Met nog een halfuur te spelen besliste Wakkers het duel. Hij zag ruimte voor een afstandsschot en verraste de RCL-doelman: 3-0. In de slotfase kreeg Legmeervogels nog kansen via Reuvekamp en Youri Habing, maar de score bleef ongewijzigd.

Na afloop was trainer Jack Honsbeek tevreden, maar ook kritisch: “We hebben gevochten voor elke meter. Als we wat meer rust in ons spel brengen en zorgvuldiger passen, kunnen we nog mooie dingen laten zien.” Met Alphense Boys als volgende tegenstander wacht Legmeervogels een serieuze test. Maar met drie zeges op rij en een solide organisatie mag de ploeg met vertrouwen vooruitkijken.

Legmeervogels klimt naar de vijfde plek. Foto: aangeleverd.