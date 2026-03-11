Leerlingen Jozefschool duiken in lokale politiek

Aalsmeer – Een groep van twaalf leerlingen uit groep 6 van de Jozefschool is volop bezig met het thema Gemeenteraad. In het kader van het Acadin-project Gemeenteraad onderzoeken zij hoe de gemeente werkt en welke verbeteringen zij zelf belangrijk vinden. Het project laat de kinderen op een laagdrempelige en speelse manier ervaren hoe democratie werkt. In kleine groepen richten de kinderen hun eigen fictieve lokale politieke partij op. Ze maken plannen voor de gemeente, discussiëren daarover en oefenen met debatteren om hun ideeën te presenteren. Aan het einde van het project wordt in de klas gestemd op het beste partijplan.

Om de ervaring zo levensecht mogelijk te maken, kwam er een gast uit de lokale politiek langs bij de leerlingen. Gemeenteraadslid Greta Schok-Holtrop uit Aalsmeer bezocht de klas en nam uitgebreid de tijd om vragen van de kinderen te beantwoorden. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en stelden verschillende vragen, variërend van samenwerking binnen de gemeenteraad tot hoe het eraan toegaat in de gemeenteraadsvergaderingen. Ook waren ze heel nieuwsgierig waarom Greta gemeenteraadslid is geworden. Greta Schok-Holtrop gaf openhartig antwoord en vertelde onder meer waarom zij voor de lokale politiek heeft gekozen, welke plannen zij voor Aalsmeer belangrijk vindt en hoe het werk in de raad er in de praktijk uitziet. De leerlingen luisterden aandachtig en maakten aantekeningen.

Het bezoek zorgde voor nog meer inspiratie om verder te werken aan het oprichten van hun eigen partij en het verwoorden van hun plannen. Een leerzame ontmoeting die het thema Gemeenteraad voor de leerlingen nog meer tot leven bracht.

Foto: Greta Schok-Holtrop vertelt over de lokale politiek in Aalsmeer aan leerlingen van de Jozefschool. Foto: aangeleverd