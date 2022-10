Leerkrachten verrast met gezonde traktatie

Aalsmeer – De leerkrachten en docenten in Aalsmeer en Kudelstaart werden op De Dag van Leerkracht verrast met een gezonde traktatie. Hiermee wil de gemeente haar waardering laten blijken voor het werk dat zij, en het ondersteunend personeel, verrichten. Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) overhandigde de fruittraktatie persoonlijk aan de medewerkers van OBS Kudelstaart.

Jaarlijks is het op 5 oktober de Dag van de Leerkracht. De dag valt in de Nationale Onderwijsweek en is een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en wordt waardering uitgesproken voor het werk dat leerkrachten verrichten. De dag wordt in zo’n negentig landen wereldwijd gevierd.

Waardering

Wethouder Kabout: “Het onderwijs is een plek waar kinderen een groot deel van hun jeugd doorbrengen, waar zij leren en opgroeien. Leerkrachten spelen daarbij een heel belangrijke rol. Wij waarderen de inzet, betrokkenheid en flexibiliteit van de leerkrachten hier in de gemeente. De uitdagingen waar zij elke dag voor staan, mede door het lerarentekort, vragen vaak wat extra’s van ze. Daarvoor willen we ze bedanken, met een gezonde traktatie.”

Sandra Hof, directeur van OBS Kudelstaart, gaf aan dat de traktatie zeker wordt gewaardeerd: “Het is fijn dat er even stil gestaan wordt bij het werk dat de leerkrachten dagelijks verrichten.” Wethouder Kabout sprak in groep 5/6 kort met leerkracht Anne Kee Berghoef en een aantal leerlingen. Aan Anne Kee overhandigde Kabout het eerste fruitbakje.

In het kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is gekozen voor een gezonde traktatie. De fruitbakjes werden vandaag bij alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Aalsmeer bezorgd.

Foto: Uitreiking fruitbakje door wethouder Bart Kabout aan juf Anne Kee Berghoef.