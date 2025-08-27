Leden klankbordgroepen project CSW Jumbo welkom

Wilnis – Belangrijke momenten voor bouwproject CSW Jumbo in Wilnis. De gemeenteraad heeft het ruimtelijk kader unaniem vastgesteld. De nieuwbouw van de Jumbo, de kleedkamers en kantine van CSW en de 22 woningen aan de Molmlaan zijn hiermee weer een stap dichterbij gekomen. Een klankbordgroep met omwonenden van de huidige supermarkt en een klankbordgroep voor de nieuwe supermarkt en clubaccommodatie voor CSW, worden betrokken bij de uitwerking.

Wethouder Anja Vijselaar, Ruimtelijke Ordening, is blij met deze voortgang: “Jarenlang is er hard gewerkt om tot dit plan te komen. Deze mijlpaal is belangrijk voor dit project. We kunnen nu verder met de uitwerking van de plannen. Dit doen we graag met de omgeving. Daarom roepen we mensen nu op om zich te melden voor de klankbordgroepen.”

Aanmelden

Er moet nog veel onderzocht en uitgewerkt worden voordat er gebouwd kan worden. Voor de uitwerking van de bouwplannen en de inrichtingsplannen worden klankbordgroepen met omwonenden opgericht. De hoofdopzet van het bouwplan kan alleen nog beperkt aangepast worden, maar voor het inrichtingsplan en de realisatie gaat de gemeente graag in gesprek met de omgeving. De klankbordgroepen zullen bestaan uit maximaal acht personen. Omwonenden en voor het plandeel bij CSW ook leden van CSW, kunnen zich uiterlijk 5 september aanmelden bij de gemeente via gemeente@derondevenen.nl, t.a.v. Charlotte Homan. Daarbij graag aangeven voor welke van de twee klankbordgroepen de aanmelding is: locatie Molmlaan of locatie CSW.

Eerste bijeenkomsten

Als het aantal aanmeldingen groter is dan acht, dan wordt een selectie gemaakt zodat er uit verschillende straten deelnemers zijn. De deelnemers ontvangen persoonlijk een uitnodiging. De eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk in september zijn, de exacte datum wordt later samen met de ontwikkelaar bepaald. Volgens de huidige planning start in december de planologische procedure voor de uitgewerkte bouwplannen.

Voor niet ingewijden samenvattend: het bouwproject CSW-Jumbo in Wilnis is een grootschalige herontwikkeling, waarbij meerdere functies worden gecombineerd op en rond het terrein van voetbalvereniging CSW. De belangrijkste onderdelen van het project zijn een nieuwe Jumbo-supermarkt. De huidige Jumbo aan de Molmlaan is verouderd en wordt vervangen door een grotere, moderne supermarkt op het parkeerterrein van CSW. Deze nieuwe locatie moet beter aansluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige inwoners van Wilnis. Omdat de supermarkt op het terrein van CSW komt, wordt het oude clubgebouw gesloopt. In ruil daarvoor krijgt CSW een nieuw, modern clubgebouw met kleedkamers, kantine, tribune en andere faciliteiten. Op de plek van de huidige Jumbo aan de Molmlaan komen 22 betaalbare koopwoningen.

Michelle Eveleens (Jumbo) en wethouder Anja Vijselaar schudden elkaar de hand op het tot nu toe bereikte resultaat. Foto: aangeleverd.