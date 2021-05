Kudelstaart – Het is Laudine Spaargaren (18) gelukt om een studiebeurs ter waarde van 60.000 euro te winnen aan de hogeschool Tio in Amsterdam. Tio is een particuliere opleiding die behoort tot de beste hogescholen van Nederland.

Laudine was in de voorselectie van ruim 200 studenten een van de gelukkige die bij de laatste 25 studenten zat waarvan er maar 1 kans maakte op een geheel gratis opleiding. Uiteindelijk stond de Kudelstaartse na een stemmenronde op plek 4 met ruim 530 stemmen. Alle redenen dus om veel gas bij te geven om nog meer stemmen te verzamelen. Uit alle hoeken van Aalsmeer, Kudelstaart, Nederland en zelfs internationale stemmen wist Laudine in de laatste stemmingsronde bijna 1500 stemmen te veroveren en eindige op plek 1.

Maar dat was nog geen gelopen koers. Afgelopen vrijdag 30 april moest Laudine een pitch doen voor een kritische maar uiterst deskundige jury van Tio University. Via een livestream verbinding zaten velen gekluisterd aan de laptop en mobile telefoon om het allemaal te volgen. “Zelfs veel mensen die ik ken, hebben de auto aan de kant gezet om te luisteren”, vertelt Laudine.

Het was zeer spannend! Gedurende de uitzending presenteerde Laudine zich uiterst professioneel met strakke antwoorden op de vragen. Hierin bleef ze steeds haar twee concurrenten voor, alhoewel die ook knap presenteerden onder de druk en spanning. Laudine dus net iets beter, vond de jury. De Kudelstaartse kreeg na de pitch te horen dat zij de studiebeurs gewonnen heeft. Laudine’s droom is om hotelmanager te worden van de luxere hotel resorts. Eerder werd Laudine afgewezen voor een studie op de hogere hotelschool Den Haag.

Baas van hotel

Laudine: “Ik vind het geweldig dat ik gewonnen heb! Ik had dit oprecht niet verwacht. Met een opa die jaren in de hotellerie heeft gewerkt, maakte ik al vroeg kennis met deze branche. Tien jaar terug zei ik al dat ik de baas wil worden van een hotel. Ik kijk er ontzettend naar uit om te studeren aan Hogeschool Tio om zo een kickstart te geven aan mijn carrière!”

Hospitality in bloed

Marion Ariëns, Tio-docent en voorzitter van de vakjury: “Bij Laudine zit hospitality in het bloed, dat zagen we direct. Met haar enorme enthousiasme wist ze ons snel te overtuigen. We zijn verheugd haar de opleiding cadeau te doen. We vinden namelijk dat de beste toekomstige student het verdient om bij ons een vliegende start van haar carrière te maken. Met ons kleinschalige, persoonlijke onderwijs en de actuele kennis en praktijkervaring die Tio-docenten meenemen in hun lessen, kunnen we Laudine dat zeker bieden.” Laudine wil tot slot graag alle stemmers bedanken die voor haar kozen en het mede mogelijk hebben gemaakt dat zij nu haar droom mag gaan verwezenlijken.