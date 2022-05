Laatste thuiswedstrijd Legmeervogels -23

Uithoorn – LMV begon sterk, maar werd langzamerhand teruggedrongen door het hoog op de ranglijst staande Warmondia. In minuut 43 torpedeerde Jens de spits, gevolg helaas een penalty die benut werd, ruststand 0-1. Het wat lankmoedig spelende LMV werd in de kleedkamer op scherp gezet en kwam herboren het veld op. Al na 10 minuten resulteerde dit in de gelijkmaker. Mike veroverde de bal, gaf een hoge voorzet die op technisch fraaie wijze door Krijt in het doel werd gegleden. Maar de koek was nog niet op, LMV rook bloed.

De verdediging o.l.v. centraal duo Jens-Benjamin(te huur voor feesten en partijen) hield af en toe moeilijk stand, maar dan was altijd klassekeeper Carlito er nog. De strijdlust werd beloond in minuut 80, toen Camiel de keeper dwong de bal weg te stompen. De bal viel voor de voeten van Mike, die de bal keihard in de dak van het doel ramde.

Lang kon LMV de weelde niet dragen. De linksbuiten van Warmondia snelde langs onze back en schoof de bal in de verre hoek. Met nog 5 minuten te gaan ging het spel over en weer. Het publiek genoot, bijna wist Jules nog de winnende treffer te maken. De keeper redde sierlijk, waarna de scheids een eind aan dit spektakel maakte. Een terecht gelijkspel met een hoge amusementswaarde. Man of the match Milos, die ons 70 minuten lang liet genieten van zijn uitstekende techniek, inzicht en werklust, een aanwinst voor de club. Door dit punt is LMV zo goed als zeker dat ze niet degraderen. Volgende week de laatste wedstrijd in Rotterdam tegen koploper Xerxes, nog 1 keer de mouwen opstropen!