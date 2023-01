Laatste prijzen uitgereikt bij nieuwsborrel SPIE

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 6 januari was de nieuwjaarsborrel van SPIE en ditmaal vond het eerste treffen met het bestuur voor alle deelnemers aan en liefhebbers van de Pramenrace plaats in café Sportzicht. Iedereen die wilde proosten op een mooi vaarjaar was welkom, maar enkele teams hadden een speciale uitnodiging gekregen. Aan het was persoonlijk gevraagd om langs te komen omdat er een verrassing op hen wachtte, namelijk de laatste uit te reiken prijzen van de Pramenrace in 2022. Speciale opdracht was afgelopen jaar het inleveren van doppen en hiermee zijn teams fanatiek aan de slag gegaan. Totaal is 539 kilo aan doppen afgegeven bij de controlepost en hiermee gaat KNGF Geleidehonden verrast worden. Thijs zat het dichtst bij het aantal kilo’s en kreeg een rugzak met hierin allerlei SPIE promotie-artikelen. De Doppen Trofee, een extra beker ter aanmoediging voor het inzamelen van doppen, is uitgereikt aan Team ‘Kantje Boord’. Deze dames en heren hebben iets minder dan een vijfde van het totale aantal verzameld, bijna 100 kilo liefst! De Rode Lantaarn, een wisselprijs, wordt jaarlijks overhandigd aan het team dat reglementair het langs gevaren heeft tijdens de Pramenrace. De winnaar van 2022 heeft haar naam eer aangedaan: Team ‘Net op Tijd’. En dan de laatste prijs, welke teams mogen dineren met het bestuur? Het etentje met het bestuur is te winnen met een inleveropdracht en ditmaal was gevraagd een stripverhaal te maken. De stripverhalen van de teams ‘Von Penta’ en ‘De Turftrekkers’ werden het leukst en origineelst bevonden. Beide teams gaan getrakteerd worden op een smakelijke avond.

Schoonmaakactie en Feestavond

Het is nog even wachten op de volgende Pramenrace, maar er wachten spoedig twee activiteiten, noteer in de agenda: Zaterdag 11 maart schoonmaakactie in het eilandengebied van de Westeinder en vrijdag 24 maart Feestavond met bekendmaking van de thema’s voor de Juniorrace (in juni) en de Pramenrace (in september). Wat zal het worden, wat gaat Aalsmeer zien en beleven?