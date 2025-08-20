Laatste IVN-zomerfietstochten: natuurbeleving op de pedalen

Vinkeveen/Uithoorn – De zomer loopt langzaam ten einde, maar voor natuurliefhebbers en recreatieve fietsers biedt IVN nog twee mooie gelegenheden om samen op pad te gaan. In augustus en september organiseert de natuurvereniging de laatste twee edities van haar zomerfietstochten, dit keer in de middaguren vanwege het vroeg invallende duister. De fietstochten zijn laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die van fietsen en natuur houdt. De routes beslaan ongeveer 25 kilometer in de directe omgeving en worden in een rustig tempo afgelegd, waardoor ook deelnemers zonder elektrische fiets goed mee kunnen komen. Halverwege is er een pauzemoment, waarbij een IVN-natuurgids een korte toelichting geeft op het landschap, de flora en fauna.

Vrijdagmiddag 29 augustus vertrekt de groep om 13.30 uur vanaf het Spoorhuis in Vinkeveen. De tweede tocht vindt plaats vrijdagmiddag 12 september, eveneens om 13.30 uur, maar dan vanaf het Spoorhuis in Uithoorn. Beide locaties zijn goed bereikbaar en bieden een passend vertrekpunt voor een ontspannen middag in de natuur.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Wel wordt deelnemers gevraagd zelf iets te drinken mee te nemen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Anja de Kruijf via tel. 06 – 5892 4521.

Met deze fietstochten sluit IVN een zomer vol natuurbeleving af, waarin ontmoeting, beweging en verwondering centraal stonden. Een mooie kans om nog even buiten te zijn voordat de herfst zijn intrede doet.

Op de foto: Halverwege is er een pauzemoment, waarbij een IVN-natuurgids een korte toelichting geeft op het landschap, de flora en fauna. Foto: IVN.