Laatste baanloop, start renovatie atletiekbaan

Aalsmeer – Woensdag 10 april vindt voorlopig even de laatste maandelijkse baanloop plaats bij de Atletiekvereniging.

Aanstaande maandag 15 april begint namelijk de lang verwachte renovatie van de atletiekbaan in de Sportlaan. De oplevering is gepland voor eind juli, zodat mogelijk op woensdagavond 14 augustus de eerste baanloop op de geheel vernieuwde AVA-baan gehouden zou kunnen worden.

De hoofdafstand van de baanloop is 5 kilometer, maar er kan ook gekozen worden voor 3 of 1 kilometer. Er wordt gelijktijdig gestart om 20.00 uur. Met een elektronische tijdwaarneming worden de rondetijden geregistreerd. Deelname voor niet AVA-leden is 3 euro en inschrijven kan tot 15 minuten voor de start.