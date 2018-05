‘KWF Wensboeket’ een groot succes

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 12 mei startte KWF Aalsmeer een nieuwe actie op de braderie, namelijk een mogelijkheid om een ‘KWF Wensboeket’ weg te geven. Voor 2 euro kon men een wenskaart invullen met een wens voor bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is of was, of een wens voor moeder voor Moederdag, of voor een bejaarde buurman of buurvrouw of wie dan ook.

De ingevulde wenskaarten werden in een grote glazen pot gedaan en aan het einde van de dag werden daaruit de wenskaarten getrokken van mensen waar de grote boeketten rozen bezorgd zouden worden. Iedereen die een wenskaart had ingevuld kreeg een roos mee en het was leuk om te zien hoeveel er een wenskaart hadden ingevuld, want menigeen liep met een roos in de hand door de Zijdstraat.

Best heftig

Uiteindelijk werden er twintig grote boeketten van elk 40 tot 45 rozen gemaakt die door vrijwilligers naar de gelukkigen werden gebracht. De reacties waren fantastisch. Mensen kregen geheel onverwacht een groot boeket van iemand waarvan ze het helemaal niet verwachtten. “Het was soms best wel heftig om de mensen te horen vertellen waarom ze een wenskaart invulden”, aldus een van de KWF vrijwilligers. “Vaak vertelde men tijdens het schrijven dat ging om iemand die net gehoord had ernstig ziek te zijn of iemand die net in scheiding lag en daar een steuntje voor in de rug moest hebben en meer van dergelijke verhalen vertrouwden ze ons toe”, vervolgt ze. “Maar het was super om aan het einde van de dag zo’n schitterend boeket weg te kunnen geven”, voegt een ander eraan toe.

Collectanten gezocht

Het was eigenlijk ook de bedoeling dat er collectanten voor de KWF collecte in september zouden worden geworven, maar door de drukte rondom de rozen actie schoot dat er een beetje bij in. Uiteraard kan men zich alsnog als collectant melden, graag zelfs, via www.kwfaalsmeer.nl