Kwakels Erfgoed in ere hersteld

De Kwakel – Het Kwakelse kunstwerk van Frans Kortenhorst werd verleden week dinsdag opnieuw opgehangen. Dit gebeurde in het wooncomplex Traverse door medewerkers van woningbouwvereniging Eigen Haard, eigenaar van het complex. Tabitha Ozel van Eigen Haard vond het een mooi initiatief van Stichting De Kwakel Toen & Nu om het kunstwerk in de hal van de Traverse op te hangen. Het kunstwerk hing ruim 30 jaar in het Dorpshuis De Quakel. Frans had de opdracht gekregen van het toenmalige bestuur om dit kunstwerk te maken. Als je goed kijkt, zie je heel veel Kwakelse dingen erin terugkomen.

Het dorpshuis is recentelijk helemaal gerenoveerd en het kunstwerk kon niet meer terugkomen op zijn oude plek. Het is best een groot kunstwerk van 220 x 150 cm en past niet overal even goed. De stichting heeft aan meerdere locaties gevraagd om het op te hangen en het is uiteindelijk geplaatst bij de Traverse. Eigen Haard vond het een mooi kleurrijk paneel, die goed aansluit bij de rode kleuren van de hal. De bewoners zijn erg blij met de nieuwe aanwinst in hun gebouw.

Donderdag 17 april werden Frans en Janneke Kortenhorst erg verrast. Ze waren naar het complex gelokt om een wandeling te maken langs het gebouw. Ineens ging de deur open en zagen ze het kunstwerk in de hal pronken. Verbaasd en zeer blij was het echtpaar met deze herplaatsing.

Stichting De Kwakel Toen & Nu probeert al vele jaren het Kwakels Erfgoed te beschermen of te herplaatsen. Bestuurslid Dirk Plasmeijer vertelde dat er binnenkort nog een Kwakels Erfgoed geplaatst gaat worden bij het Bamboelabyrint Nirwana, daar melden wij later meer over. Dit erfgoed is in elk geval behouden gebleven voor het dorp.

Op de foto: Janneke en Frans Kortenhorst in de Traverse. Foto: Dirk Plasmeijer.