Kunsttentoonstelling in Pop-up Galerie Kunst Ronde Venen

Mijdrecht – Pop-up Galerie Kunst Ronde Venen in Mijdrecht opent van 5 tot en met 21 juni haar deuren voor een bijzondere tentoonstelling. Drie beeldend kunstenaars, Henny Woud, Ria Luijt en Sonja Bruning, tonen hun werk in een tijdelijke expositie die de diversiteit en kracht van vrouwelijke kunstenaars in de regio benadrukt. De tentoonstelling is te bezoeken van van 12.30 tot 16.30 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag. De galerie is gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht. De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 6 juni in de galerie. De toegang is gratis en bezoekers zijn van harte welkom om kennis te maken met de kunstenaars en hun werk.

Henny Woud

De in Waverveen woonachtige Henny Woud presenteert een selectie schilderijen in olieverf en mixed media. Haar werk is overwegend figuratief en kenmerkt zich door een warme, persoonlijke benadering van thema’s als portret, landschap en stilleven. Naast haar autonome werk geeft Henny schilder- en tekenlessen in haar atelier en tuin, organiseert zij dagworkshops en werkt zij regelmatig in opdracht.

Ria Luijt

Beeldhouwster Ria Luijt uit Uithoorn toont een reeks realistische bronzen beelden. Haar werk, dat vaak figuratief van aard is, omvat thema’s als moeder en kind, portretten, torso’s en dieren, waaronder een indrukwekkende aalscholver. Elk beeld getuigt van vakmanschap en een diepgaande observatie van vorm en emotie.

Sonja Bruning

Sonja Bruning, eveneens uit Uithoorn, werkt vanuit Atelier Intotuition in Mijdrecht. Zij exposeert beelden in speksteen die zich kenmerken door een organische, intuïtieve stijl. Haar sculpturen lijken te ontstaan vanuit een innerlijke stroom, waarbij vorm en gevoel samensmelten tot een harmonisch geheel.

Op de foto: Sonja Bruning. Foto: aangeleverd.