Kunst op de OBS: Oude meesters in nieuw jasje

Kudelstaart – Herkent u de portretten? Toch zijn het geen echte schilderijen. Dit zijn de schilderij-foto’s van groep 8 van basisschool OBS Kudelstaart dalton i.o. De les kunst/beeldende vorming stond in het teken van oude meesters. De leerlingen leerden dat oude meesters niet wat oudere meesters zijn, die voor de klas staan, maar schilders uit de periode 14e tot 18e eeuw die echt opgeleid zijn als schilder/kunstenaar.

In de les is verteld over onder andere Rembrandt, Frans Hals en Vermeer. Met deze informatie kozen de leerlingen een portret en leefden zich zo goed mogelijk in, in de figuur die zij gingen uitbeelden. Wat hadden de mensen in die tijd aan, hoe is dat na te bootsen?

De materialen die er voor nodig waren, zijn op school gemaakt of werden van huis meegenomen bijvoorbeeld: een wasdrogerslang, een badjas, kralen, blauwe en gele lappen, etc. In duo’s gingen de leerlingen aan de slag. In de geïmproviseerde fotostudio zijn de prachtigste foto’s gemaakt. Bijna niet van echt te onderscheiden.

De kinderen en leerkrachten zijn heel trots op het resultaat en willen de foto’s graag exposeren zodat meer mensen kunnen genieten van de ‘nieuwe meesters’. Ze zijn Rijksmuseum-Mauritshuiswaardig! Wie heeft hiervoor een idee?