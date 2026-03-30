Kunst en verhalen centraal bij Cultuurcafé in Mijdrecht

Mijdrecht – Kunst en cultuur stonden zondag 29 maart centraal tijdens de negende editie van het Cultuurcafé in De Rank. In een goed gevulde zaal maakten bezoekers kennis met vijf kunstenaars uit De Ronde Venen, die vertelden over hun werk, inspiratie en werkwijze. Onder hen bevond zich ook fotograaf Wilco de Vries, bekend als huisfotograaf van deze krant.

Het Cultuurcafé, georganiseerd door Cultuurpunt Ronde Venen, laat zien wat er speelt op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente. ‘Tegen het licht van de polders’, zoals dat deze middag treffend werd omschreven. Onder leiding van spreekstalmeester Hans van Veen, die in zijn kleurrijke maatpak zelf bijna als een kunstwerk op het podium stond, kwamen de kunstenaars een voor een aan het woord. Vooraf werd kunstenares Pascal Lefebvre geïntroduceerd, die tijdens de middag live werkte aan een schilderij op zijdedoek. Daarin verwerkte zij niet alleen het karakteristieke polderlicht, maar ook de verhalen en thema’s die voorbijkwamen.

Kunstenaars in woord en beeld

De line-up bestond uit Gerarda Demarteau, Nico van Oosten, Maaike van Rijn, Emmalia Bijker en Wilco de Vries. De verhalen waren even divers als persoonlijk: van een kunstzinnig protest in Amstelhoek over hondenpoep tot een bezinnende zeilreis over de Atlantische Oceaan. Terwijl de kunstenaars vertelden, werden beelden van hun werk getoond op een groot scherm, waardoor woord en beeld elkaar versterkten. Het publiek kon op deze manier ook een inkijkje in hun werk krijgen.

Wilco de Vries

Als laatste spreker betrad Wilco de Vries het podium. Als fotograaf maakt hij wekelijks foto’s voor de Nieuwe Meerbode. Hij werd gepresenteerd als een beetje een vreemde eend in dit kunstgezelschap. Wilco kreeg dan ook de vraag in hoeverre hij fotografie als kunstvorm zag? Zijn antwoord was kort en krachtig. Volgens De Vries kan een foto als kunst worden gezien wanneer deze de kijker langer dan vijf seconden weet vast te houden. De Vries gaf aan dat hij fotograferen vooral leuk vindt, maar liet tegelijkertijd zien hoe hij met perspectief speelt en zo tot verrassende beelden komt. Daarmee krijgt zijn werk een duidelijke kunstzinnige dimensie. Hij kan van alledaagse onderwerpen een andere uitstraling geven met zijn foto’s.

Onder de aandacht

Een van de vormen die De Vries gebruikt is de zogenoemde toverbalfoto. Elk kwartaal maakt hij voor deze krant een foto van een lokaal kunstobject door een glazen bol, waardoor het beeld een vervreemdend effect krijgt. Op die manier draagt hij bij aan het zichtbaar maken van kunst in de openbare ruimte en levert een bijdrage om de lokale kunst in onze gemeente onder de aandacht te brengen.

Dat was ook één van de thema’s van deze middag met de vraag hoe kan kunst in onze gemeenschap worden bevorderd. In de zaal was ook aanwezig de beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente die de open vraag stelde hoe we jongvolwassenen kunnen betrekken en enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Hierop werden de namen genoemd Jenneke van Wijngaarden en Kim Hameetman. Jenneke is bij de Kunstacademie in Wilnis veel met jongeren en kunst bezig. Kim is aanjager en verbinder achter Maakplaats DRV. Zij wil een groeiend collectief opzetten van jongeren, jongvolwassenen, makers, beleidsbetrokkenen en andere geïnteresseerden die zich willen inzetten voor meer ruimte voor kunst en cultuur in De Ronde Venen.

Aan het einde van de middag werd het schilderij van Pascal Lefebvre, dat ter plekke was ontstaan, onder luid applaus gepresenteerd. Voor De Vries was er nog een bijzondere rol weggelegd: waar hij normaal de foto’s bij het artikel verzorgt, moest hij dit keer zelf op de foto en maakte hij een selfie met de andere kunstenaars. De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag en ziet uit naar de tiende, jubileumeditie van het Cultuurcafé.

Wilco de Vries maakt een Selfie met de andere kunstenaars. Eigen foto.