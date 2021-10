Kunst en pompoenen ‘spotten’ in het Centrum

Aalsmeer – Nog ruim een week zijn de etalages van diverse winkels in het Centrum opgevrolijkt met kunstwerken van Amazing Amateurs. Ook zijn schilderijen en sculpturen te zien in de foyer van het Cultuurpunt in De Oude Veiling en het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat binnen stappen is een aanrader. Hier zijn foto’s, aquarellen en andere prachtige technieken op doek van amateurs te bewonderen. Aan ‘Amazing Amateurs’ is ook een prijsvraag verbonden. Inwoners kunnen stemmen op volgens hen het mooiste kunstwerk van deze expositie. Dit kan tot en met donderdag 4 november. Op zaterdag 6 november wordt de gouden penseel aan de winnaar uitgereikt tijdens het slotconcert van de ‘Ik Toon’ maand in de burgerzaal van het Raadhuis.

Etalages, Cultuurpunt en Oude Raadhuis

Langs de etalages wandelen en kunst ‘spotten’ kan elke dag, evenals het Cultuurpunt bezoeken. Wie het werk van de Amazing kunstenaars in het Oude Raadhuis wil zien, dient er rekening mee te houden dat de expositieruimte in de Dorpsstraat alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open is tussen 14.00 en 17.00 uur.

Halloween

Tip: Zaterdag met het hele gezin langs de etalages wandelen. De volwassenen kijken kunst en de kinderen speuren naar pompoenen. In verschillende etalages van winkels aan de Stationsweg, Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein en Dorpsstraat liggen pompoenen met letters erop. Hiermee kan een zinnetje gevormd worden. Oplossingen kunnen ingeleverd worden bij de stand van Aalsmeer Centrum op het Molenplein. Aan het einde van de middag worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het wordt zaterdag extra gezellig en griezelig gemaakt in het Centrum. Halloween met muziek van een Dracula band en diverse activiteiten voor kinderen (knutselen, schminken en springkussen).