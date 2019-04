Koud, maar gezellig druk op vrijmarkten

Aalsmeer – Dat het koud zou worden op Koningsdag was aangekondigd en (helaas) is de voorspelling uitgekomen. Een pittig windje en regelmatig een regenbui. Het weer heeft echter de kinderen niet weerhouden om hun spulletjes te gaan verkopen op de vrijmarkten. De animo was qua deelname wel iets minder dan andere jaren, maar gelukkig was de belangstelling zowel in Aalsmeer als in Kudelstaart groot.

Het aanbod was weer divers. Veel speelgoed, maar ook snuisterijen boeken en onder andere bloemen. De vrijmarkten werden opgeluisterd met live-muziek door jeugdige inwoners. Zo liet een violiste van zich horen, werd gitaar gespeeld bij de molen en werd voluit gedrumd in de Zijdstraat.

Even na één uur hielden de meeste verkopers het voor gezien. Tijd om de benen te strekkken en deel te gaan nemen aan spelletjes en attracties bij het Dorpshuis en op het Raadhuisplein.

Foto: www.kicksfotos.nl