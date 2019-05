Kort voetbal- en handbalnieuws

Aalsmeer – Er is zowel zaterdag als zondag weer volop gevoetbald. Een groot aantal jeugdteams heeft het kampioenschap weten te behalen en uiteraard is dit groots gevierd. De eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES uit Kudelstaart zitten nog volop in de competitie en helaas dit weekend niet heel succesvol.

FCA zaterdag speelde thuis een belangrijke wedstrijd tegen Argon uit Mijdrecht. Er is gevochten voor de winst, maar helaas wist alleen Argon te scoren, 1-0 verlies dus voor Aalsmeer. FCA zondag vertrok 19 mei naar Lopik om het op te nemen tegen Cabauw. Lange tijd bleef het spannend met een 1-1 op het scorebord. Cabauw wist echter nog een keer te scoren, FCA niet en dus met 2-1 verlies terug naar Aalsmeer. RKDES kreeg zondag Donk op bezoek in Kudelstaart en moest een goed resultaat neerzetten om in de competitie te blijven. Er werd geen winst, maar ook geen verlies behaald. Eindstand: 1-1.

Handbal: Verlies voor Greenpark

Ook de handbal heren van Greenpark Aalsmeer moesten zondag 19 mei ‘aan de bak’. Voor de best-of-three stond de wedstrijd tegen en in Volendam op het programma. Aalsmeer staat in deze strijd om de landstitel op één en is zelfs bij verlies verzekerd van een finaleplaats. Voor Volendam stond meer op het spel. Bij winst zouden de concurrenten Bevo en OCI Lions uitgeschakeld worden voor de finale. Aangemoedigd door vele fans wist Volendam te winnen met 24-21 van Greenpark Aalsmeer. Dit betekent dat er geen handbalclubs uit Limburg in de finale zullen staan, ondanks dat Bevo met 29-28 van OCI Lions wist te winnen.

Zaterdag finale in Aalsmeer

De finale gaat tussen Aalsmeer en Volendam en deze wedstrijd wordt op zaterdag 25 mei thuis in De Bloemhof aan de Hornweg gespeeld. De aanvang is 20.15 uur en de handballers van Greenpark Aalsmeer hopen op veel publiek ter aanmoediging!

Foto: www.kicksfotos.nl (FCA zaterdag).