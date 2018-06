Korfbal: VZOD sluit seizoen af met nederlaag

Kudelstaart – Het lange wachten kan weer beginnen, want VZOD/FIQAS speelde afgelopen weekend haar laatste wedstrijd van het seizoen. De korfballers uit Kudelstaart moesten het in Nieuw-Vennep opnemen tegen KIOS, een sterke ploeg met een aantal jonge talenten. Er stond die middag veel op het spel; zo moest er gewonnen worden om degradatie naar de derde klasse te voorkomen. Ook moest de directe concurrent Woudenberg verliezen van hekkensluiter Oranje Nassau.

Sterke eerste fase

De wedstrijd ging om 15.30 uur van start. Een goed begin is het halve werk dacht KIOS, want binnen een paar minuten stond de thuisclub al op een 3-0 voorsprong. Zoals wel vaker dit seizoen kon VZOD/FIQAS het zwakke begin rechtzetten met een reeks fantastische acties, waardoor de ploegen op gelijke hoogte kwamen: 4-4. Het enigszins gehavende VZOD liet zien het niveau van een team als KIOS, in tegenstelling tot de vorige ontmoeting (15-26), goed aan te kunnen. Na de 7-6 kwam de thuisploeg echter steeds meer in de wedstrijd te zitten. VZOD/FIQAS daarentegen was het goede spel van de eerste fase kwijt en keek daardoor in de rust tegen een 10-6 achterstand aan.

KIOS trekt aan langste eind

Het begin van de tweede helft was identiek aan die van de eerste helft. KIOS leek met twee treffers de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken, maar de Kudelstaartse korfballers gaven nog niet op. Weer waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd, en door vier rake schoten van VZOD kwam de spanning terug in de wedstrijd. Ook KIOS wist twee keer te scoren: 14-10. Het was een leuk schouwspel om te zien, maar wel eentje waarin VZOD/FIQAS uiteindelijk het onderspit zou delven. Pakweg tien minuten later kwam KIOS namelijk op een 20-13 voorsprong. En hoewel het duidelijk werd dat VZOD deze wedstrijd niet meer ging winnen, zorgden de spelers (ook na het inzetten van meerdere junioren) er wel voor dat de inzet hoog bleef. Mede hierdoor hebben de meegereisde supporters toch nog een leuk duel gezien, resulterend in een 23-15 overwinning voor KIOS.

Einde seizoen

VZOD/FIQAS mag dan wel gedegradeerd zijn, omhoog kijken doen de korfballers altijd. Het team is trots dat zij na de kampioenschappen van 2014/15, zowel op het veld als in de zaal, meerdere seizoenen in de tweede klasse hebben mogen spelen. Helaas is dat nu voorbij, maar met Rob Visscher als nieuwe trainer hopen de korfballers op het veld weer aanspraak te maken op promotie. De trainers Hans van Leeuwen, Piet van Beugen en Gradus van Limpt worden bedankt voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zij namen in een moeilijke periode de club bij de hand. Hulde daarvoor!

Foto: Debutant Ruben Maat in de achtervolging.