Konijnen over het hek gezet bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Bij kinderboerderij Boerenvreugd zijn maandagochtend 19 april drie dump-konijnen aangetroffen op het terrein. De kinderboerderij is niet blij met deze dump-dieren. Dieren die over het hek gezet worden kunnen ziektes bij zich dragen en die overbrengen op de boerderijdieren. Mogelijk heeft de eigenaar gedacht dat de konijnen fijn op de kinderboerderij zouden kunnen wonen, maar dieren die over het hek gezet worden krijgen geen thuis op Boerenvreugd, mede om het dumpen van dieren te ontmoedigen. De dieren gaan nog dezelfde dag naar een ander adres. Daar wordt geprobeerd een andere eigenaar te zoeken voor de dieren, maar er is geen garantie dat dit ook daadwerkelijk lukt.

Wanneer mensen thuis een konijn of cavia hebben waar zij door omstandigheden niet meer voor kunnen zorgen zijn er mogelijkheden om een dier over te dragen aan de kinderboerderij via een officiële route. Een belangrijke voorwaarde is dat een dier gezond moet zijn. Bij twijfel kan er gevraagd worden om een gezondheidsverklaring van de dierenarts. Er zal een financiële bijdrage gevraagd worden voor de verzorging en de eigenaar moet een afstandsverklaring tekenen.

Op de site www.boerenvreugd.nl is meer informatie te vinden over de mogelijkheden voor afstandsdieren. De beheerders zijn ook telefonisch van maandag tot en met vrijdag bereikbaar voor overleg via 0297-345902. Samen kan er gekeken worden naar een oplossing en of herplaatsing via de kinderboerderij mogelijk is.