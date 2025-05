‘Kom Kunst Proeven’ tijdens Atelierroute

De Ronde Venen – De zevende editie van de Atelierroute KunstRondeVenen vindt plaats zaterdag 24 en zondag 25 mei tussen 11.00 en 17.00 uur. Tijdens deze dagen openen beeldend kunstenaars in De Ronde Venen hun ateliers en centrale locaties voor het publiek. Je kunt kunst bewonderen in Abcoude, Baambrugge, Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen. Een bijzonder aspect van deze editie is het thema ‘Kom Kunst Proeven’ bij Atelier De Kromme Mijdrecht, waar cursisten kleurrijke etenswaren schilderen die je niet alleen kunt bekijken, maar ook letterlijk kunt proeven.

Pittige pepers en prachtige paprika’s. Kolosale kersen en wonderbaarlijk mooie winegums. Bij de verschillende groepen van Atelier de Kromme Mijdrecht wordt al driftig geschilderd om allerlei heerlijkheden in beeld te brengen. Je zou er zo je tanden in zetten en geloof het of niet: dat behoort ook letterlijk tot de mogelijkheden.

Met elkaar wordt namelijk een smaakvolle collectie van werken gecreëerd, waarmee zij zichzelf, tijdens de tweejaarlijkse Atelierroute van KunstRondeVenen, op de kaart willen zetten. Wat in beeld wordt gebracht, kan ook worden geproefd. Dat is het idee.

Naast dat de leden kunnen aangeven of ze eigen werk willen exposeren, wordt deze editie dus óók vormgegeven aan een gezamenlijk thema: ‘Kom Kunst Proeven’. Het is een nieuwe manier van deelnemen, maar wel één waarmee de individuele kwaliteiten gezamenlijk kunnen worden gedeeld met de bezoekers van de Atelierroute. Hopelijk ervaren de bezoekers een proeverijtje dat smaakt naar meer. Zo worden ze wellicht enthousiast gemaakt en ontdekken ze dat iedereen bij Atelier de Kromme Mijdrecht altijd welkom is om aan te schuiven. Er wordt in groepen lesgegeven in de teken- en schilderkunst aan enthousiastelingen tussen de 8 en 80 jaar. Deelnemen kan op elk niveau. Wie geniet van creatief bezigzijn, is van harte welkom.

Atelier de Kromme Mijdrecht is gelegen in het gebouw van De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht. Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl.

Op de foto: ‘Engelse drop’. Foto: aangeleverd.