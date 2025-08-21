Kofferbakverkoop bij Crash door modelbouwers

Aalsmeerderbrug – IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland, Regio Noord-Holland houdt zaterdag 30 augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen bij het Crash ’40-’45 Luchtoorlog- en Verzetsmuseum. Deze bijeenkomst voor IPMS leden is ook voor het publiek toegankelijk van 10.30 tot 16.30 uur.

Voor het Fort bij Aalsmeer zetten plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook met niet clubleden wordt informatie uitgewisseld. Verkoop vóór het fort is voorbehouden aan IPMS leden, maar het Crash-museum heeft eveneens tweedehands (ook afgebouwde) bouwmodellen in de aanbieding. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug en is geopend op zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur en vanaf september elke zondag van 12.00 tot 16.30 uur.

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Luchtoorlog en Verzetsmuseum op de website www.crash40-45.nl.