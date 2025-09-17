Kledingbank De Ronde Venen luidt herfst in met seizoensopruiming

De Ronde Venen – Met de komst van de herfst verandert niet alleen het straatbeeld, maar ook de inhoud van de kledingrekken bij de kledingbank van Voedselbank De Ronde Venen. Zaterdag 20 september vindt tussen 10.00 en 12.00 uur een grote seizoensopruiming plaats aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. De zomercollectie maakt plaats voor warme herfstkleding, afgestemd op de behoeften van het moment.

De kledingbank vervult al jarenlang een belangrijke rol binnen de lokale gemeenschap. Wat begon als een bescheiden initiatief, is uitgegroeid tot een stabiele pijler van solidariteit en duurzaamheid. Gedurende de zomermaanden vonden talloze kledingstukken hun weg naar nieuwe eigenaars; volwassenen en kinderen die dankzij een passende outfit weer met vertrouwen de straat op konden.

Circulaire economie

Naast het sociale aspect draagt de Kledingbank bij aan een circulaire economie. Kleding die anders ongebruikt zou blijven, krijgt hier een tweede leven. Daarmee wordt verspilling tegengegaan en ontstaat een alternatief voor de wegwerpmentaliteit die de mode-industrie vaak kenmerkt. De seizoensopruiming biedt ruimte voor ontmoeting, ondersteuning en herverdeling. Iedereen met een smalle beurs kan zonder verplichtingen kleding uitzoeken. Ook wie nog niet eerder van de Kledingbank gebruik heeft gemaakt, wordt aangemoedigd om een kijkje te nemen. De deuren staan open voor wie behoefte heeft aan praktische hulp, maar ook voor wie nieuwsgierig is naar het initiatief zelf.

De kledingbank laat zien dat maatschappelijke betrokkenheid niet groots hoeft te zijn om impact te hebben. Een jas, een trui of een paar schoenen kunnen het verschil maken. En juist in tijden waarin de kloof tussen arm en rijk voelbaar is, bewijst dit lokale initiatief dat inclusie begint bij kleine gebaren.

Voor meer informatie is contact mogelijk via kledingbank@voedselbankderondeven.nl.

Op de foto: Kledingbank De Ronde Venen luidt de herfst in met een seizoensopruiming. Foto: Nieuwe Meerbode.