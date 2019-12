Klanten van Deen steunen massaal onderzoek naar borstkanker

Uithoorn – De hele oktobermaand borstkankermaand verkocht Deen roze boeketten bloemen in de winkel en in de webwinkel. Van ieder verkocht boeket doneert Deen € 2,50 aan Pink Ribbon. Op deze manier hebben de klanten van Deen dit jaar een mooi bedrag van € 21.600,- opgehaald. Op 10 december overhandigden Geertje Meijer en Agnes van der Neut van Deee een cheque aan Willemijn van den Berg en Nel Veeken van Pink Ribbon. Agnes kreeg twee jaar geleden de diagnose borstkanker. “Mede dankzij de onderzoeken die Pink Ribbon heeft gefinancierd in de afgelopen jaren, heb ik het geluk gehad dat ik inmiddels genezen ben,” legt Agnes uit. “Het is mooi dat we op deze manier, samen met mijn werkgever, alle vrouwen kunnen steunen die op dit moment met de ziekte te maken hebben.” De opbrengst is wederom hoger dan vorig jaar. Vrijwilligster bij Pink Ribbon Nel Veeken kreeg in 2010 de diagnose en is trots op het bedrag. “De overlevingskans na de diagnose borstkanker is de laatste 20 jaar sterk toegenomen, dankzij dit soort donaties.”

1 op 7

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Een heftig gegeven waarbij je toch vaak aan een ander denkt. Zoals een moeder, een vriendin of een collega met borstkanker. Met een statistiek van 1 op de 7 komt de ziekte wel erg dichtbij. Sterker nog, het kan iedereen overkomen. Mede dankzij de verkoop van de speciale Pink Ribbon boeketten bij DEEN worden wetenschappelijke onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker ge­financierd. Eén van de onderzoeken die momenteel loopt, heeft als doel het DNA van de tumor in beeld te brengen bij een bepaalde vorm van borstkanker, triple negatieve borstkanker. Op die manier kan een voorspelling gedaan worden om het verloop van de ziekte beter in kaart te brengen, wat uiteindelijk kan resulteren in op-maat behandeling en een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt. Deen organiseerde in 2011 voor het eerst een spaarcampagne voor Pink Ribbon. Door de verkoop van mooie kookboeken heeft Deen toen, samen met haar klanten, een mooie cheque met een bedrag van maar liefst € 80.000,- mogen overhandigen. De afgelopen 6 jaar zijn er door Deen iedere oktobermaand speciale Pink Ribbon boeketten verkocht. Samen met haar klanten heeft Deen met de jaarlijkse bloemenactie inmiddels zo’n € 105.000 euro kunnen doneren aan borstkankeronderzoek.

Op de foto vlnr: Willemijn van den Berg relatiemanager en Nel Veeken vrijwilligster van Pink Ribbon, Agnes van der Neut afdelingschef Bloemen en Geertje Meijer manager marketing & communicatie van DEEN Supermarkten.