Klanken van eigen bodem; nieuw concertseizoen in De Ronde Venen

Vinkeveen – Stichting Klassiek in De Ronde Venen opent dit najaar het nieuwe concertseizoen met een bijzonder drieluik onder de titel Klanken van eigen bodem. In drie concerten, verspreid over het seizoen, staat muzikaal talent uit de eigen gemeente centraal. Van ervaren musici tot jonge talenten: de programmering belooft een rijke mix van kamermuziek, verrassende combinaties en een vleugje theater. De concerten vinden plaats in de Gereformeerde Kerk De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen, telkens op zondagmiddag om 14.30 uur.

Vijf vrouwen, vijf klanken

5 oktober 2025. Het eerste concert brengt vijf gerenommeerde musici uit De Ronde Venen samen: harpiste Aimée van Delden, klarinettiste Maya Sjoerdsma, fluitiste Suzanne Arends, pianiste Irina Parfenova en violiste Manon ter Steege. In wisselende bezettingen brengen zij een afwisselend programma van kamermuziek, waarin de combinatie van harp, houtblazers, piano en viool zorgt voor een gelaagde en kleurrijke klankwereld.

Jong talent in de spotlight

25 januari 2026: Het tweede concert biedt een podium aan jonge muzikale talenten uit de gemeente. Kinderen en jongeren tussen de 7 en 17 jaar kunnen zich aanmelden als solist of ensemble. De stichting roept ouders, muziekdocenten en verenigingen op om jonge talenten aan te moedigen mee te doen. Aanmelden kan tot 15 december via een kort filmpje (max. 90 seconden) en een begeleidend tekstje met naam, leeftijd, woonplaats, ervaring en titel van het muziekstuk. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar: klassiekinderondevenen@gmail.com. De geselecteerde deelnemers krijgen de kans om op te treden in De Morgenster, een unieke ervaring voor jonge musici en voor het publiek. Toegang tot dit concert is gratis.

Muziek en woord

19 april 2026: met slotconcert van het seizoen belooft een bijzondere samensmelting van muziek en gesproken woord. Fluitiste Rozemarijn van Egeren, zangeres Greetje de Haan, pianiste Rie Tanaka, celliste Leonie Stevens en acteur Bartho Braat brengen een multidisciplinaire voorstelling, waarin klassieke muziek en theatrale elementen elkaar versterken.

Met ‘Klanken van eigen bodem’ laat Stichting Klassiek in De Ronde Venen zien hoeveel muzikaal talent er in de regio huist. Een aanrader voor iedereen die houdt van klassieke muziek, lokale cultuur en verrassende ontmoetingen. Meer informatie: www.klassiekinderondevenen.nl, tel. 06 – 4648 3157.

Op de foto: Klassiek in De Morgenster. Foto: aangeleverd.