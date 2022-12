Kerstspel de Binding ‘Als ’t land is’ op 24 december

Aalsmeer – Op zaterdag 24 december presenteert de Binding wederom het Kerstspel! Na een creatieve oplossing in de vorm van een film in 2020 en helaas een afgelasting in 2021, kan dit jaar eindelijk weer live genoten worden van deze Binding traditie! Het vorig jaar al geschreven theater stuk is van de plank gehaald, afgestoft en geactualiseerd. De jongeren van de Binding hebben dit stuk vorig jaar al zelf geschreven en zijn nu al twee maanden hard bezig met oefenen, decors bouwen, kostuums bedenken en maken en alles wat er verder bij een dergelijke voorstelling komt kijken. Ook de band is al weken hard aan het repeteren om het stuk te voorzien van live muzikale ondersteuning. Waar het stuk precies over gaat, houden ze natuurlijk nog even geheim, maar het draagt de titel ‘Als ‘t land is’ en het belooft een spetterend geheel te worden!

Kaarten voor het kerstspel kunnen kosteloos gereserveerd worden door een mail te sturen met daarin de namen van de personen met wie u naar de voorstelling komt. Deze mail kan gestuurd worden naar kerst@debinding.nl, geeft u hierbij ook aan of u naar de middag- of avondvoorstelling wilt komen. Na beide voorstellingen wordt gecollecteerd en is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten met de spelers en muzikanten. De middagvoorstelling start om 16.30 uur (deuren open om 16.00 uur) en de avondvoorstelling start om 20.30 uur (deuren open 20.00 uur) in de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat nummer 55.

De opbrengst van de collecte gaat zoals ieder jaar voor de helft naar de Binding zelf en voor de andere helft naar een goed doel. Dit goede doel is dit jaar de Surfrider Foundation Nederland; de Nederlandse tak van een Europese stichting die zich bezig houdt met onder andere het opruimen van stranden en het bevorderen van schoon zeewater. Kijk voor meer info over dit goede doel op www.surfriderfoundation.nl.