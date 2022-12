Kerstmarkt Lions Ophelia in Historische Tuin

Aalsmeer – De overdekte kerstmarkt van de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia in de Historische Tuin is een paar jaar uit de lucht geweest. Maar dit jaar gaat het gelukkig weer door en wel aanstaande vrijdag 9 december van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur. In de vele kramen in de Historisch Tuin en in de boerderij zullen kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen en andere bijzondere kerstcadeautjes te koop aangeboden worden. Ook kunnen bezoekers genieten van zelfgebakken taarten en van winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan de kerstsfeer.

Optredens

Zanger Maurice van Kersbergen verleent vrijdagavond tussen 17.00 en 20.00 uur zijn medewerking en Coos Buis zal wederom zijn glansrol als veilingmeester vervullen en wel op zaterdag om 14.00 uur. Tevens is er weer een loterij met prachtige prijzen!

Drie goede doelen

De opbrengst van de kerstmarkt komt dit jaar ten goede aan drie goede doelen, te weten: de Stichting KiKa (voor onderzoek naar kinderkanker teneinde hun genezingskans te vergroten), de lokale Stichting SAM (Sociale Activiteiten Medemens) en de Stichting Tesselschade Studiefonds (dit Fonds ondersteunt vrouwen in de kosten van hun opleiding met als doel hen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid).

De kerstmarkt is bereikbaar via de brug het Praamplein én via de Uiterweg. De dames van de Lionsclub Aalsmeer Ophelia hopen vele bezoekers te mogen verwelkomen.