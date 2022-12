Kerstman bezoekt hofjes in Hornmeer

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 14 december werd de Kerstman in de vier hofjes in de Hornmeer meer dan gastvrij ontvangen. Zijn trouwe rendier Rudolf kon niet overal tegelijk komen voor glijden met zijn mooi versierde ‘arrenslee’, maar bij deze mensen mocht hij zeker niet ontbreken. Deuren vlogen spontaan open en iedereen kwam op het geluid van kerstliedjes en de fel verlichte kerstboom af.

Wat een lieve kinderen en bewoners heeft de Kerstman ontmoet. Onder het genot van warme chocolademelk met slagroom en een zuurstok traktatie was de verbinding tussen menselijke warmte en geluk snel gelegd. De Kerstman en zijn kerstvrouwen zijn trots dat zij deel mochten uitmaken van deze hartverwarmende kersthappening in de Hornmeer. Maar lieve bewoners en lieve mensen waar dan ook, laat deze kersttijd speciaal in het teken staan van ‘verbinding’ , niet alleen in de Hornmeer, maar ook voor al die vluchtende mensen in de wereld, die op zoek zijn naar warmte en vrede in hun hart.

Het bezoek van de Kerstman is met medewerking van Participe Amstelland georganiseerd door Hornmeer bewoners.