Uithoorn – Koor United opent maandag 15 december om 20.00 uur de deuren van De Schutse aan de De Merodelaan in Uithoorn voor een sfeervol kerstconcert van anderhalf uur. De toegang voor deze bijzondere kerstklanken bedraagt slechts 7,50 euro, inclusief een drankje na afloop. Speciaal voor deze bijzondere avond is een projectkoor gevormd. Maar liefst 30 extra zangers hebben zich tijdelijk aangesloten bij United. Hierdoor staan er meer dan 80 koorleden op het podium; een indrukwekkend geheel dat garant staat voor een warme, muzikale kerstbeleving. Kaarten zijn te reserveren via www.koor-united.nl en aan de zaal op de avond zelf. Alleen dan tegen contante betaling.
Op de foto: Kerstconcert met Koor United en projectleden. Foto: aangeleverd.