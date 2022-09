Keramiek van Simone Loos bij Bob out of the Box

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Voor Simone Loos is het de eerste keer dat zij met haar keramiek werk naar buiten treedt. En deze introductie kan niet beter dan zaterdag 17 en zondag 18 september bij Bob out of the Box. Zo voelt Simone dat zelf. “Het is spannend, maar ik vind het ook heel leuk dat Bob mij heeft uitgenodigd. Wat mij tevens aantrekt is hoe er over de wijze van presenteren is nagedacht. De kunst wordt uiteraard zeer serieus genomen, maar aan de presentatie valt veel lol te beleven. Ik houd daarvan. Ben heel blij dat er muziek is en er zoveel verschillende kunstenaars meedoen die zorgen voor een grote verscheidenheid, zoals fotografie, kunstsnijwerk, schilderkunst, grafiek, lichtkunst en keramiek en ik verheug mij ook op de kunstboeken hoek.”

Merikoni techniek

“Met klei kun je spelen. Als je met steen werkt dan haal je iets weg, maar het fijne van klei is, dat je iets toe kunt voegen, klei is flexibel. Natuurlijk niet tot in het oneindige, want in de oven kan er nog zoveel gebeuren. Dan kan je nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Maar dat maakt het werken met klei ook zo boeiend.” Simone is geïnspireerd door de Japanse Merikoni techniek. Dat is een behoorlijke ingewikkelde techniek, maar de resultaten zijn verbluffend. De patronen laten zulke prachtige oervormen zien en de kleuren zijn intens mooi. Simone werkt het liefst met porseleinklei. “Het is het goud onder de klei soorten, wit en heel puur. Wel een moeilijke klei om mee te werken omdat deze heel snel uitdroogt. Ik werk heel intuïtief en daar leent deze Merikoni techniek zich goed voor. De techniek zelf is nauwelijks uit te leggen behalve als je er zelf mee werkt. Wat mij onder andere fascineert, is het werken met kleuren. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in kleuren, hoe je die in elkaar kan laten vervloeien. Daarbij komt het creëren van patronen, een leuke zoektocht, heerlijk om te doen. Het heeft voor mij iets magisch. Er komen zulke prachtige vormen tevoorschijn. Het lijkt soms alsof er krachten aan te pas komen die buiten mij omgaan. Voor mij heeft het dezelfde fascinatie als die ik heb voor de natuur.’”

En dat is terug te vinden in haar werk. Op de een of andere manier doet het werk van Simone denken aan het Gouda plateel dat begin vorige eeuw zijn bekendheid kreeg door de prachtige kleuren en oervormen. Alleen is hier de Japanse invloed heel duidelijk. De sereniteit die zo kenmerkend is voor het land van de rijzende zon lijkt in het werk van Simone een geheim met zich mee te dragen dat heel interessant is voor de kijker. Via Simone heeft het een ziel gekregen en een geheel eigen karakter. Het adres van Bob out of the Box is Kudelstaartseweg 94. Beide dagen is iedereen van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom. Voor fietsen en auto’s is voldoende parkeerruimte.