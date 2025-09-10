Kennismaking met stemexpressie

Wilnis – Zingen is heerlijk, het kan bevrijdend zijn om lekker te zingen. Zingen kan ook helend zijn. Het werken met de stem is een krachtige manier om je lichaam en systeem te helen en op te schonen. Kom daarmee kennismaken 30 september van 19.30 tot 21.30 uur bij Zin Zoeken, Stichting Paraplu, Pieter Joostenlaan 25 in Wilnis.

Je hoeft niet te kunnen zingen. En net als bij een klankschalensessie zul je de klanken gaan waarnemen in je lichaam en om je heen. De docent begeleidt belangstellenden op een reis door het lichaam via eigen klanken. Het is een fysieke workshop door te bewegen binnen de eigen mogelijkheden. Dat kan dus eventueel ook zittend zijn. Er zal ruimte zijn voor stilte en het delen van de ervaringen. En er valt wat te lachen. Gemakkelijk zittende kleding werkt voor deze workshop het fijnst.

Opgeven: www.stichtingparaplu.nl en graag een mailtje naar zinzoeken@kpnmail.nl.

Foto: aangeleverd.