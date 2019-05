Keezen-avond in het Dorpshuis

Kudelstaart – Op donderdag 23 mei staat er weer een gezellig Keezen-avond gepland in het Dorpshuis van Kudelstaart. Een avond vol met gezelligheid (wat dat staat voorop), maar ook met humor en soms ook met licht fanatiek gedrag.

Kortom, een avond die je niet wilt missen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dat kan door te mailen naar keezeninkudelstaart@gmail.com met in de mail de twee namen en telefoonnummers van het koppel.

Deelname kost 5 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief een kop koffie of thee bij binnenkomst en nog een consumptie tijdens de avond. Opgeven kan tot woensdag 22 mei, 20.00 uur. Het wordt weer heel gezellig!