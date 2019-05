KCA organiseert Jeugd Muziek Concours

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) is op zoek naar jong (licht)klassiek talent voor de tweede editie van het KCA Jeugd Muziek Concours. De finale van het evenement vindt plaats op zondag 3 november. De zondagen daarvoor vinden de voorronden plaats. De musici in de leeftijd van 8 tot 18 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden via de website van KCA. Inschrijven kan tot 15 oktober. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt Het doel van het Jeugdmuziekconcours is het verbinden van jongeren en ouderen en het brengen van klassieke muziek naar het Zorgcentrum Aelsmeer. Hierbij stelt de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer jonge mensen in de gelegenheid hun talenten voor de bewoners van het Zorgcentrum ten gehore te brengen.

Twee categorieën

Het Jeugdmuziekconcours is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de categorie ‘Mini’ kunnen jonge musici meedoen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar. In de categorie ‘Junior’ zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar welkom hun muzikaliteit te laten horen. Er kan worden meegedaan als solist en als duo, kwartet of ensemble. Het KCA Jeugd Concours wil laten zien dat er veel talent in deze regio is. De bewoners van het Zorgcentrum en andere belangstellenden kijken voor de tweede keer alweer uit naar de optredens.

Voorronden en finale

Afhankelijk van het aantal deelnemers bestaat het KCA Jeugd Muziek Concours uit diverse voorronden, een halve finale en een finale. De datum en plaats voor de voorronden voor de deelnemers in de categorie Mini en de categorie Junior worden afhankelijk van het aantal deelnemers nader bekend gemaakt. Zondag 3 november is om 14.00 uur de finale voor beide leeftijdscategorieën in het Zorgcentrum Aelsmeer.

Jury en prijzengeld

Een vakkundige jury beslist wie de uiteindelijke winnaars worden. Het prijzengeld van het ‘KCA Jeugdconcours Junior’ bedraagt 300, 200 en 100 euro (drie prijswinnaars) en van het ‘KCA Jeugdconcours Mini’ 250 en 150 euro (twee prijswinnaars).

Informatie

Inschrijven kan tot 15 oktober. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het inschrijfformulier en de reglementen zijn te vinden op de website van KCA. De deelnemers moeten hierop aangeven welke muziekstukken ze willen spelen. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Wilbert Streng via 06-22627963 of stuur een e-mail naar info@kunstencultuuraalsmeer.nl