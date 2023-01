KCA cabaret: Thjum Arts met ‘Tijdloos Genot’

Aalsmeer – Op zaterdag 21 januari begint het KCA cabaretseizoen met het aankomend talent op cabaret gebied: Thjum Arts! Een authentieke gast met doordachte humor. Thjum speelt in zijn voorstelling ‘Tijdloos Genot‘ een anti-held en dat doet hij met verve.

In 2012 besloot Thjum mee te doen aan de jaarlijkse talentenjacht van school met zijn eigen geschreven theatermonoloog. Het was een poging tot verbinden met zijn schoolgenoten, maar tot zijn grote verbazing moest iedereen lachen en bleek wat hij deed ‘comedy’ te heten. Hij won de tweede prijs: een bon voor de Free Record Shop. Dat hij sinds de talentenjacht een enorme ontwikkeling door heeft gemaakt, blijkt als hij in 2018 mee doet aan het Amsterdams Studenten Cabaret festival en daar de Jury- en Publieksprijs wint. Niet veel later is hij ook finalist bij het Leids Cabaret festival en in 2021 wint hij de Jury- en Publiekprijs bij Cabaretfestival Cameretten.

De voorstelling ‘Tijdloos Genot’ op 21 januari is te zien in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat en begint om 20.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur. Kaarten kunnen besteld via de website van KCA; ticketshop. Aan de zaal kan ook, wel met pin, betaald worden.

Thjum Arts: Tijdloos Genot. Foto: Lieke Bilderman